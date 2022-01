La adaptación de Manfred Ugalde en el fútbol de los Países Bajos ha ido de menor a mayor. Con tan solo 19 años de edad el costarricense empezó a vivir su segunda etapa en Europa y su primera en la máxima categoría: en esta oportunidad con el FC Twente de la Eredivisie. Después de haber pasado por momentos complicados en dicha adaptación, Manfred comenzó a recuperar la confianza a través de los goles y todo parecía encaminado, sin embargo, a nivel grupal sufrieron un duro golpe en la Copa de los Países Bajos.

Manfred Ugalde en lo que va de temporada ha marcado cuatro goles y ha repartido dos asistencias en 17 partidos disputados con el FC Twente. Con estas actuaciones el costarricense de a poco comenzó a abrirse un espacio en el equipo y en la Copa de los Países Bajos tenían una gran oportunidad de avanzar a los cuartos de final. Tomando en cuenta su posición en la liga en donde marchan en la sexta posición, la copa era uno de sus objetivos.

Se terminó el sueño en la Copa de los Países Bajos

En la Copa de los Países Bajos el FC Twente venía de eliminar al Feyernoord con un gol de Manfred Ugalde, rumbo a los octavos de final. Pero, la fiesta no duraría demasiado. Con un resultado de (2-1) el FC Twente quedó eliminado ante el AZ Alkmaar y así de esta manera de despidieron de una de las competiciones en donde tendrían más chances de obtener un título esta temporada. Si bien Manfred tuvo una destacada actuación en donde incluso le comentario el penal que le dio el único gol a su equipo, esto no al final no terminó alcanzando.

Si bien a nivel individual Manfred Ugalde está haciendo su mejor temporada desde que llegó a Europa, ahora tendrán que centrar todas sus energías en la liga y tratar de terminar lo más arriba posible en la tabla de clasificación con la intención de aspirar a uno de los cupos para torneos internacionales. Además, es importante para el costarricense no perder ritmo y mantenerse en el primer nivel del viejo continente y esto solamente se lo dará la continuidad.