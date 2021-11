Tres jugadores de La Tricolor en riesgo ante Canadá por no tener Visa

La Selección de Costa Rica dirigida por Luis Fernando Suárez no está atravesando por su mejor momento a pesar de que varias de sus individualidades sí lo están con sus clubes. El próximo viernes 12 de noviembre La Tricolor comenzará la doble fecha en las Eliminatorias de Concacaf en el Octogonal Final en donde se medirá ante Canadá y posteriormente ante Honduras el martes 16 de noviembre. Sin embargo, ya hay problemas en la convocatoria del profesor Suárez por temas que escapan de sus manos.

Suárez ofreció el día de ayer una conferencia de prensa, donde dio a conocer a los 27 futbolistas que serán elegibles para los encuentros del 12 de noviembre cuando visite a Canadá y luego recibirá la visita de Honduras el 16 del mismo mes. Costa Rica no está atravesando su mejor momento y se ve reflejado en la tabla de clasificación. Actualmente los ticos están afuera del Mundial ocupando la quinta posición en la tabla general. Por ahora tienen un saldo de una victoria, tres empates y dos derrotas.

No tienen visa Canadiense

Pero ya la Selección de Costa Rica y Luis Fernando Suárez tienen otros problemas. Y es que los jugadores Aarón Suárez, Gerson Torres y Anthony Contreras todavía no cuentan con la visa canadiense. Y de no tenerla no podrán estar disponibles para el encuentro ante la Selección de Canadá el próximo 12 de noviembre. En este sentido, la Federación Costarricense de Fútbol está en aprietos y apura los días para poner tenerlas antes del próximo miércoles.

Además, Cristian Gamboa tampoco estará disponible en esta doble fecha de las Eliminatorias y es que el defensor tuvo una recaída y presentó una dolencia en su cadera tras el juego de este sábado. Por ahora nadie tomará su lugar. Este es el escenario que presenta la Selección de Costa Rica en donde está obligado a sumar de a tres unidades para poder escalar posiciones en la tabla general.