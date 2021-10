Coldplay confirmó una nueva fecha en Costa Rica, pertenciente a la gira Music of the Spheres, debido a la voraz venta de ticketes para el 18 de marzo de 2022. Y aquí te contamos cuándo será.

Coldplay en Costa Rica: ver aquí la nueva fecha del recital Music of the Spheres en el Estadio Nacional

La banda británica Coldplay causa furor a dónde sea que va. Y Costa Rica, país que visitarán en el marco de la gira mundial por su reciente disco, Music of the Spheres, no fue la excepción. En principio, el único show de la banda liderada por Chris Martin estaba pautado para el viernes 18 de marzo de 2022, en el Estadio Nacional y con un aforo del 70% -es decir, 40 mil personas-, pero ante la veloz y caótica venta, se dispuso una nueva fecha: sábado 19 de marzo .

Con precios que iban desde los 18.000 y hasta los 99.000 colones, el lunes comenzó la preventa del 70% de la entradas en la página de E-Ticket, exclusiva para quienes tuvieran tarjetas American Express. Y siguió a lo largo del martes y miércoles, con un 15% para tarjetahbientes de BAC Credomatic. Finalmente, hoy, jueves 21 de octubre, la venta del otro 15% se abrió al público en general y se agotó velozmente. Pero, ante la tristeza de los y las fans, mezclada con el enojo por el servicio irregular de la plataforma de venta, llegaron las buenas noticias.