Hace rato que el fútbol mexicano mira de cerca Centroamérica y, principalmente, Costa Rica. Los equipos envían a varias de sus promesas o jugadores que no tienen mucho lugar en la plantilla para que sumen minutos y experiencia. Uno de los claros ejemplos es Chivas que tiene a préstamo a Juan Miguel Basulto en Herediano y Antonio Torres en Guanacasteca.

El Coordinador y Delegado Deportivo del equipo mexicano, Mariano Varela, confirmó que quieren avanzar con esta propuesta y el conjunto florense sería el club elegido. Además, reveló que mantiene conversaciones continúas con Jafet Soto sobre futbolistas que podrían llegar en el próximo mercado de pases.

“Sigo mucho a la liga de Costa Rica, Jafet siempre está al pendiente, es de los gerentes que más está, conoce perfectamente, es un tipo que siempre está en todo. No es que tenga una gran relación con Jafet, directamente, me habló que necesitaba un jugador con tales características, lo vio, lo analizó, le gustó y se dio”, declaró el directivo de Chivas en su entevista con ESPN.

Además, agregó a la relación que mantiene con su colega de Herediano y los pedidos que le realiza: “Él habla constantemente, me llama, me pide jugadores, se viene a pretemporadas, amistosos, y no solo conmigo, sino con muchos equipos, es ahí cuando te das cuenta de la relación que tiene Jafet”.

Para terminar, Mariano Varela terminó confirmando que está muy avanzada la posibilidad de cerrar un acuerdo con los florenses: “Yo estoy abierto a cualquier convenio o relación que necesite algún equipo, pero Jafet en ese sentido pues está un paso adelante, de andar visualizando y viendo jugadores”.