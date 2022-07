Una de las grandes joyas que tiene el fútbol de Costa Rica es Brandon Aguilera. El mediocampista ofensivo de 19 años se destacó en el Guanacasteca, fue parte de la Sele que clasificó a Qatar 2022 y, ahora, deberá regresar a Alajuelense, club dueño de su pase que lo cedió por una temporada.

Pese a que su rendimiento fue altísimo en el pasado Clausura 2022, en la Liga parece no haber lugar para él. Más allá que la decisión la deberá tomar Fabián Coito, el centrocampista volvería a estar tapado por las grandes estrellas que tienen los Manudos en la mitad del campo y podría volver a ser prestado.

“Inicio entrenamientos con la Liga pero no sé qué vaya a pasar conmigo y donde esté lo voy a disfrutar. Ahí mi representante maneja unas opciones, pero estoy tranquilo, yo no me meto mucho con eso”, declaró el juvenil sobre lo que está viviendo actualmente y su futuro en el corto plazo.

Brandon fue elegido el mejor Sub 21 junto a Aaron Suárez, el otro juvenil de Alajuelense y también se refirió a él: “Con Aarón me llevo muy bien, al que le toque jugar o si tenemos que jugar los dos vamos a dar lo mejor, es una linda competencia y si uno juega con los mejores se hace mejor”.

Veremos si terminan haciéndole un lugar a Aguilera en la plantilla o el centrocampista termina siendo cedido de nuevo. Es claro, que tanto él como su representante quieren que tenga mucho ritmo en estos meses previos al Mundial. La idea es llegar de la mejor manera para seguir dentro de la consideración de Luis Fernando Suárez.