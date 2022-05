El ex entrenador de Alajulenese, Andrés Carevic, se refirió a la posibilidad de dirigir en algún momento al Saprissa.

Pese a que no se fue de la mejor manera, Andrés Carevic quedó en la historia de Alajuelense al conseguir un título tanto nacional como internacional. El entrenador rompió con una maldición del club Manudo que no podía ganar un título hace bastantes años, pero el rendimiento a la siguiente temporada no fue el mejor.

Más allá de estar tan ligada su imagen a la Liga, el estratega argentino se refirió a la posibilidad de dirigir al Saprissa y dejó una puerta abierta. Una respuesta que sorprendió, pero que él buscó evitar cualquier tipo de polémica al declarar que va a los equipos por proyectos y no por el nombre.

"Uno siempre está abierto a escuchar ofertas, el trabajo, pero también analizo el proyecto que tiene cada institución, pero bueno, eso depende de cómo va a estar el proyecto, no solo de Saprissa", contestó Andrés Carevic ante la consulta que le hicieron en ESPN sobre la oportunidad de estar al mando del Morado.

Y agregó: "Se los nombra porque es el Clásico frente Alajuelense, pero bueno, a este momento estoy analizando otros proyectos, más adelante se analizará, se tomarán decisiones para ver posibilidades, sea Saprissa u otro. Después estaría encantado de volver (a Alajuelense), me trataron muy bien".

Para finalizar, habló sobre su llegada caída al Puebla: “Yo tuve las entrevistas de trabajo con ellos, al final decidieron por otros técnicos, había una terna, yo estaba ahí, estuve coordinando con la directiva de ellos, siempre tuve contacto con el fútbol mexicano, hice toda mi carrera acá. Siempre estamos en diálogo con los clubes en México, esperamos una oportunidad que ojalá sea más adelante”.