Luego de una victoria muy sufrida ante Herediano, el DT de Alajuelense, el español Albert Rudé se mostró muy feliz y satisfecho por lo logrado, pero además, por la tranquilidad que le genera el triunfo a lo interno del grupo.

Reconoce que ganar no fue una tarea sencilla, máxime en las circunstancias que manejaban con un hombre menos en cancha y jugando contra el actual campeón, pero que de nuevo, al igual que en el juego ante Grecia, pudieron sacar puntos con desventaja numérica en la formación.

Desahogo

"Sabíamos que el partido era complicado, esta victoria va para la afición y para los jugadores que incondicionalmente han estado aquí" destacó el estratega manudo muy emocionado ante las preguntas de la prensa.

"Para nosotros era importante sacar el partido adelante y hacerlo con diez jugadores más (...) Me han demostrado una capacidad de reacción", agregó el timonel, quien por primera vez logra un triunfo ante Herediano o Saprissa desde su llegada a la institución rojinegra.

Los 3 puntos obtenidos le sirvieron a los erizos para sellar el liderato absoluto y garantizarse una eventual Gran Final en caso de no conseguir el cetro en la segunda fase, una historia que los manudos conocen muy bien durante los últimos años.

El timonel manudo reconoce que también se trata de un nuevo paso, uno mental o emocional, que va más allá de una victria en cancha, es un paso que les da la confianza para lo que se viene: "No es un secreto que para nosotros era importante sacar este tipo de partidos adelante y hacerlo con diez aún da más valor a eso, a toda esa capacidad que estamos entrenando de la parte mental y psicológica, porque si no estas unido, fuerte y vas hasta el final partidos así no los ganas"

Finalmente, fue enfático en señalar que no es algo para festejar hacia afuera, sino, para motivar a lo interno: "Yo esto no lo veo como un golpe a la mesa hacia afuera, lo veo hacia adentro. Demostramos que estamos trabajando en ruta hacia lo que ansiamos, y hemos dado un paso importante"