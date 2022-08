Alajuelense vs Guanacasteca: horario, canal de TV y streaming para ver EN VIVO el partido por la fecha 7 del Apertura 2022 de la Primera División de Costa Rica

El Estadio Chorotega se viste de gala para recibir a dos equipos que están necesitados de sumar de a 3, por razones distintas. Por un lado, el Alajuelense que busca acercarse a la punta del Grupo A, que lidera Herediano, y así reducir la ventaja de 6 puntos que los separa; mientras que Guanacasteca se encuentra en el último puesto del mismo grupo, sumando apenas 4 puntos de 18 posibles.

¿Tendrán los pamperos alguna oportunidad de sacar un resultado positivo o se impondrán los rojinegros? Las emociones de este partido podrás seguirlas y nosotros te enseñamos cómo, dónde y cuándo ver la transmisión.

Alajuelense vs Guanacasteca: fecha y hora del partido y dónde verlo

Tanto el equipo de Guanacasteca como el Alajuelense se enfrentarán por el Torneo Apertura 2022 este domingo 21 de agosto a las 3 pm, hora local en el Estadio Chorotega. ¿Y cómo visualizar el encuentro? Podrás seguir el partido entre rojinegros y pamperos a través de FUTV.

Alajuelense vs Guanacasteca: ¿cómo llegan los rojinegros?

Tras 6 fechas disputadas en el Torneo Apertura 2022, Alajuelense se encuentra en segundo lugar de la tabla de posiciones del Grupo A, sumando 10 unidades. Tras 3 triunfos, 1 empate y 2 derrotas, los manudos buscan seguir sumando de a 3 y superar a Herediano, que lidera la zona con 16 unidades.

Alajuelense vs Guanacasteca: ¿cómo llegan los pamperos?

Guanacasteca no ha podido iniciar peor el campeonato. Con apenas 1 única victoria, 1 empate y 4 derrotas, es colista del Grupo A, lo que no significa que no saldrá a luchar por 3 puntos que pueden darle oxígeno y ayudarlo a escalar posiciones rápidamente.

Alajuelense vs Guanacasteca: último partido entre ambos

El historial no sonríe a Guanacasteca. En los últimos 5 compromisos entre ambos, se ha impuesto Alajuelense en todos, con una diferencia de goles de 17-3. En los enfrentamientos de la temporada anterior, los rojinegros se impusieron por 4-1 (local) y 2-1 (visitante).