Esta tarde-noche de miércoles, Liga Deportiva Alajuelense retornó a su estadio para jugar el partido correspondiente a la jornada 9 del torneo Apertura 2022 ante Guadalupe, partido que los manudos ganaron con marcador de 1 por 0.

Alajuelense tenía más de un mes de no utilizar su estadio primeramente por una sanción de 3 juegos impuesta luego de la final ante Cartaginés del torneo anterior y posteriormente por el desarrollo del Mundial Femenino Sub 20 que utilizó como sede el reducto manudo desde el 10 y hasta el pasado 28 de agosto.

Triunfo ajustado pero necesario para los manudos

Para los manudos no fue para nada un juego sencillo, los guadalupanos dieron la pelea a lo largo de los 90 minutos y la defensa rojinegra tuvo que emplearse a fondo en diversas oportunidades, lo mismo que el arquero Moreira.

Durante la primera parte, ambos equipos llevaron peligro al área rival, sin embargo, los visitantes fueron más insistentes y parecía que serían ellos quienes abrirían el marcador, no obstante, el remate final no estuvo fino y al terminar los primeros 45 minutos no habían anotaciones.

Para la segunda mitad, los equipos entraron al terreno de juego con el mismo objetivo, romper el cero por cero cuanto antes, pero fueron los manudos quienes encontraron la oportunidad al 59´, por medio del joven atacante Doryan Rodríguez.

El delantero anotó de cabeza luego de un cobro de tiro de esquina ejecutado con mucha precisición por Celso Borges sobre el vértice de banda derecha y a celebrar su segundo tanto del torneo nacional.

Al partido le faltaban aún muchos minutos por delante pero a pesar de las múltiples oportunidades para uno y otro equipo, el marcador permanecería así hasta el final; eso sí, los dirigidos por el Paté Centeno pusieron contra las cuerrdas a los rojinegros por lapsos y de no ser por esa mala suerte y las intervenciones magistrales del arquero Moreira, se habrían llevado un mejor marcador del Morera Soto.

Con este triunfo, los manudos se mantienen de segundos en el Grupo A, con 17 puntos, a seis de distancia detrás de Herediano que también triunfó este miércoles a primera hora. El próximo juego de los maudos será este sábado ante Sporting.