Transcurren los días y se sigue acercando la fecha en la que debutará la Selección de Panamá en la Copa América 2024. Incluso ya uno de los rivales de La Roja presentó su lista de convocados para el certamen, tratándose de la Selección de Uruguay de Marcelo Bielsa, quien ya confirmó quiénes serán los que viajarán al campeonato que se disputará en Estados Unidos.

Cabe destacar que, este jueves, la Conmebol también dio a conocer que la lista se extenderá a 26 jugadores. Quiere decir que las selecciones que oficializaron su convocatoria, tendrán la posibilidad de agregar 3 futbolistas más. Una noticia que quizás se convierta en un alivio para algunos entrenadores.

“Con relación al número de jugadores en la Lista de Buena Fe, la decisión es que cada equipo podrá inscribir hasta un máximo de 26 jugadores en la competición (en la lista de buena fe), manteniendo un total de 50 personas en la delegación que son cubiertos por la organización del evento (acomodación, alimentación, transporte etc. de acuerdo con el régimen financiero y premiación previstos en el Capítulo 17 del Reglamento de la Competición)”, manifestó la Conmebol en su comunicado.

La fecha límite para que Christiansen presente su lista

Es preciso señalar que todas las selecciones ya presentaron, el pasado 5 de mayo, una lista provisional a la Conmebol, la cual no fue divulgada. Sin embargo, la misma debe ser reducida a 26 convocados, incluyendo, por supuesto, la de Thomas Christiansen.

Dicho esto, el entrenador danés tendrá que presentar su lista final 7 días antes de que inicie la Copa América, la cual está programada para disputarse desde el jueves 20 de junio. Quiere decir que Christiansen tiene hasta la fecha para dar a conocer a los jugadores que llevará al certamen intercontinental.

Algunas dudas en la convocatoria de Panamá

No es un secreto que podrían existir ciertas dudas en la convocatoria de Thomas Christiansen. Y es que el técnico se ha encontrado con algunas lesiones en el camino, caso Cecilio Waterman quien está regresando de su último golpe, al igual que Yoel Bárcenas, que no ha logrado ver minutos desde su caída en el Final Four de la Liga de Naciones.

Por otra parte, el carril izquierdo sigue siendo una incógnita en el elenco Canalero. Más allá de la disponibilidad de Erick Davis, resta un reemplazo para él, en caso de que sufra algún tipo de imprevisto, como ya se vio durante la Copa Oro, en la que Bárcenas se vio obligado a ocupar ese lugar, a pesar de que no es su posición natural.