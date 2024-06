A sus 37 años, y después de más de una década defendiendo los colores de Costa Rica, Keylor Navas decidió retirarse de La Sele. Eso sí: no lo hizo sin antes haber dejado a su equipo clasificado a la Copa América 2024 y también después del duelo de marzo contra Argentina, que fue el último defendiendo la portería de su país.

De esta manera, Gustavo Alfaro, que asumió el desafío de liderar a la joven Costa Rica a concretar un recambio generacional que se imponía, se vio forzado a encontrar un nuevo arquero, capitán y referente antes de tiempo.

Es que el DT argentino tenía en los planes cimentar a La Sele en la figura de Keylor Navas, sin embargo le está muy agradecido por cómo actuó la leyenda a la hora de confirmar su noticia y por todo lo que le dio al seleccionado.

Alfaro contó todo lo que no se sabía de la renuncia de Keylor Navas a Costa Rica

En una entrevista con el Diario As a horas del debut contra Brasil en la Copa América 2024, Gustavo Alfaro habló largo y tendido de los objetivos del equipo y, sobre todo, de Keylor Navas, por quien el medio madrileño le preguntó con ahínco ya que se trata del histórico portero de las tres Champions League consecutivas del Merengue.

“Keylor Navas fue el primer jugador de la Selección con el que intenté tener contacto cuando me hice cargo del equipo. Más que nada porque era el capitán, la figura emblemática, la imagen viva de los momentos históricos del país en su etapa en las participaciones mundialistas”, empezó el DT argentino.

Alfaro y Keylor Navas, una foto para la historia. (Instagram)

Cómo y cuándo se enteró Alfaro de la renuncia de Keylor Navas

“En marzo viajé a París con el presidente de la federación y tuvimos una cena muy linda con su esposa y con él hablando del fútbol, de la vida, de Costa Rica, de todas las cosas que en definitiva son importantes. Estuvimos alrededor de cuatro horas y ahí me manifestó que estaba madurando su decisión en cuanto a qué hacer con su carrera”, agregó Alfaro en su relato.

Alfaro sabe que el equipo lo extrañará pero confía en los suyos. (IMAGO)

Así fue que para marzo, Alfaro ya imaginaba lo que podía pasar. Hasta que lo confirmó. “Pasó el tiempo y bueno, en una mañana me llama por teléfono, quería hablar conmigo. Hablamos, me explicó la situación. Obviamente, tuve esa sensación ambigua porque no iba a poder contar más con la figura más emblemática (…). Son decisiones que no son sencillas porque él le dio la vida a la Selección, le dio la vida al país, fue su figura más representativa”, explicó el Lechuga, quien cerró contando qué le dijo a Keylor Navas.

“Le agradecí por la caballerosidad, la educación, el respeto y por los modos, por los principios que tuvo como para manejarse en el hecho de habérmelo comunicado a mí primero. Después le pedí que, cuando llegue el caso, lo haga público porque uno tenía que seguir para adelante”.