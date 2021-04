Arboleda no será inhabilitado

América solicitó que Yustin Arboleada fuera inhabilitado por Concacaf.

La Confederación del Norte, Centroamérica y del Caribe dio a conocer la resolución a la petición del Club América de México que pidió que el delantero colombiano Yustin Arboleda fuera inhabilitado, esto luego que el pasado miércoles le ocasionara una fractura de peroné al guatemalteco Antonio De Jesús Chucho López.

Concacaf que es el ente organizador de la Liga de Campeones desestimó la acusación del equipo mexicano en contra del colombiano, por lo que Olimpia no deberá tener la pena de perder a su delantero, luego que estuviera en incertidumbre que era lo que iba a pasar por el pedido de las Águilas.

La cadena mexicana TUDN fue la encargada de confirmar la noticia, argumentando que Concacaf no tomó en cuenta la petición de América porque no encontró argumentos suficientes para inhabilitar a Arboleda, porque la acción contra Chucho fue parte del juego y no hubo mala intención por parte del colombiano.

Yustin Arboleda ha sido criticado en estos días por aficionados, medios de comunicación tanto de México como Guatemala, debido a que se consideró que tuvo mala intención a la hora de barrerse y así provocar la grave lesión de López, por lo que en estos países se esperaba que tuviera algún castigo.

El colombiano ofreció disculpas publicas en sus diferentes redes sociales, argumentando que nunca quiso lesionar al chapín. López fue operado de una fractura de peroné derecho y estará fuera de las canchas por lo menos cuatro meses.