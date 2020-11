Centeno define a uno de sus jugadores como el Sergio Busquets del Saprissa

Durante la confrencia de prensa, Wálter Centeno elogió a Esteban Rodríguez y lo destacó como el Sergio Busquets de Saprissa.

El Saprissa vive un buen momento en la liga, pese al escueto empate que sacó en su visita a Santos Guápiles. El Morado está a una victoria de conseguir el pase a las semifinales del Apertura 2020 y ya está en la zona de cuartos de la Liga Concacaf. Wálter Centeno dejó atrás la crisis por las derrotas contra Cartaginés y Alajuelense.

Mucho más relajado, Paté habló en conferencia de prensa y tuvo grandes elogios para su jugador Esteban Rodríguez. El entrenador destacó su importancia dentro del campo de juego y hasta lo comparó con un futbolista que se encuentra entre los mejores del mundo. Unas palabras que llenarían de orgullo a cualquier futbolista.

''A Esteban lo conozco bien, sé de donde viene y sus cualidades. En el Saprissa él se ha ganado un puesto y respeto con base a su trabaj. Es uno de los futbolistas que nunca habla, pero hace cosas importantes, es como decirte en el Barcelona de Guardiola el papel de Busquets. Todos hablaban de Messi, Iniesta y Xavi y poco se hablaba de Busquets", declaró Centeno.

Y agregó: ''En ocasiones hay jugadores que pasan desapercibidos para la gente, tal vez porque no hacen un gol, por no ser los más vistoso, por no andar los tacos último modelo o porque no tiene el cabello pintado, pero hay jugadores que son esenciales para todos aquellos entrenadores que basan su juego en ciertos futbolistas''.

Dejando de lado las comparaciones, Esteban Rodríguez es parte de la columna vertebral de este equipo. Centeno no se equivoca al resaltar su rol, que a veces puede pasar desapercibido para el aficionado común. Estas declaraciones sirven para que el jugador siga tomando confianza y puede desplegar toda su calidad en el campo de juego.