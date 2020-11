Selección de El Salvador jugará partido amistoso contra Estados Unidos

Según confirmó Hugo Carrillo, La Selecta disputará un encuentro amistoso contra Estados Unidos.

La Selección de Fútbol de El Salvador tendrá un partido amistoso el próximo 9 de diciembre ante su par de Estados Unidos, según le confirmó Hugo Carrillo, presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) a "Diario El Salvador". El mismo se disputará en el país norteamericano, con sede a confirmar.

Según explicó el directivo, el duelo ya está pactado con US Soccer, la entidad que regula el fútbol en los Estados Unidos. Carlos de los Cobos, entrenador de La Selecta, también aprobó este choque, por lo que estará hablando en las próximas horas con la federación para poner manos a la obra en la preparación.

La base de los jugadores que enfrentarán a la nación del norte será de la liga salvadoreña, debido a que los clubes no están obligados a ceder futbolistas a los combinados nacionales si no se trata de una Fecha FIFA o evento internacional oficial. Sin embargo, Carrillo opinó que no habrá problemas en llegar a un acuerdo con Houston Dynamo (por Darwin Ceren) y Vikingur Reykjavik (por Pablo Punyed).

Este fogueo será de mucha ayuda para La Selecta, que vio truncos sus compromisos de 2020 por la pandemia del coronavirus Covid-19. Esto se acentúa más si tenemos en cuenta los venideros eventos que deberá afrontar en 2021, como la Copa Oro y las Eliminatorias de la Concacaf.

En la primera de las competiciones nombradas integra el Grupo A con México, Curazao y el ganador de una preliminar (puede ser Montserrat, Trinidad y Tobago, Cuba o Guyana). En la otra, encabeza el Grupo A, donde también están Antigua y Barbuda; Granada; Montserrat e Islas Vírgenes de los Estados Unidos.