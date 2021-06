Las grandes figuras que presentaron su carpeta para dirigir a Costa Rica

Mientras todavía no se toma una decisión hubo grandes nombres que quisieron hacerse cargo de la selección de Costa Rica.

Tras la salida de Ronald González, varios nombres empezaron a sonar para reemplazarlo en el banquillo de Costa Rica. La Federación reconoció que analizaron varios nombres y que le llegaron decenas de carpetas de diferentes figuras. Varios quedaron sin avance por tema salarial y otro por gustos futbolísticos.

Mientras todo indica que Rafael Dudamel es el que más posibilidades tiene de asumir en el cargo de DT, repasamos todos los entrenadores que entregaron carpetas a la Fedefútbol según informó La Nación y Tigo Sports. Contaremos la situación de cada uno y la experiencia que tuvieron.

Matías Almeyda

El Pelado tiene mucha experiencia a nivel clubes y dirigió a equipos del nivel de River Plate, Chivas Guadalajara y San José Earthquakes. Como entrenador tiene cinco torneo y todos fueron con el conjunto mexicano. El histórico jugador de la selección argentina ganó la Concachampions en el 2018.

Matías Almeyda ganó una Concachampions con el Chivas en 2018. (Getty Images)

José Pekerman

El entrenador argentino tiene mucha experiencia mundialista y de alto nivel. Ganó tres mundiales Sub 20 con la selección argentina y entrenó a la mayor en el Mundial del 2006 en la que quedaron eliminados con el anfitrión, Alemania, en cuartos por penales. También llevó a Colombia a dos mundiales (2014 y 2018) en ambas superó la fase de grupos.

Pekerman ganó tres mundiales Sub 20 al mando de Argentina. (Getty Images)

Juan Carlos Osorio

Otro director técnico con muchísima experiencia y que estuvo al mando de una selección. El DT colombiano dirigió a equipos como Atlético Nacional, San Pablo y Puebla. Clasificó a México al Mundial 2018 en el primer puesto de la tabla general y llegó hasta octavos, dejando afuera en el grupo a Alemania, campeona vigente. Tiene 8 títulos, todos en la liga colombiana.

Juan Carlos Osorio clasificó primera a México para Rusia 2018. (Gett Images)

David Trezeguet

Campeón del mundo con Francia y ganador de todo con la Juventus, donde es un futbolista histórico. No tiene experiencia alguna como entrenador, pero si el título obtenido en europa. No fue aceptado por no haber dirigido nunca a ningún equipo juvenil o mayor.

David Trezeguet no tiene ninguna experiencia como entrenador. (Getty Images)

Sergio Batista

Otro campeón del mundo como jugador, pero en este caso con Argentina. Batista se hizo cargo de diferentes equipos de su país, Uruguay, China y Qatar. En los JJOO del 2008 fue el DT del equipo que obtuvo la medalla de Oro y dirigió a la selección mayor de su país, en donde no tuvo un buen desempeño. Su última club es el Qatar SC.

Sergio Batista ganó la medalla de oro con Argentina en los JJOO 2008. (Getty Images)

Ricardo La Volpe

Un viejo conocido para todos en Costa Rica. Fue el entrenador de la Sele entre 2010 y 2011, anteriormente había estado al mando de México desde el 2002 al 2006, cuando quedó eliminado en octavos de final del Mundial 2006. Una enorme experiencia a nivel clubes y no dirige desde el 2019, cuando estaba a cargo de Toluca.