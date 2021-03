Romell Quioto no quiso sumarse a la Bicolor para los amistosos

El Impact de Montreal no lo cedió a Romell Quioto para la Selección de Honduras y el jugador confirmó que estaba de acuerdo con no ir.

Una de las ausencias más importantes que va a tener la selección de Honduras contra Bielorrusia y Grecia es la de Romell Quioto. El delantero no fue cedido por el Impact de Montreal, pese a que todavía no inició el torneo de la Major League Soccer y para esa fecha se estarán entrenando normalmente con sus compañeros.

Antes de que saliera la lista de convocados para los amistosos internacionales, Fabián Coito se había reunido con el atacante y hablaron sobre las ganas que tienen ambos de que el goleador regrese a la Bicolor. Pese a eso, el futbolista estuvo de acuerdo en no estar en la gira por Europa que realizó el combinado catracho.

Quioto no se bajó de la convocatoria, pero apoyo la decisión de su club de no prestarlo y confesó que prefería quedarse a terminar la temporada con su equipo. Una decisión que hace eco dentro del cuerpo técnico de Honduras y que podría provocar que no vuelva a ser convocado por el estratega uruguayo.

"Fue una decisión entre y club y yo, lo hablamos con la Fenafuth para poderme quedar trabajando con el club y estar bien físicamente para el arranque de la competencia", declaró Romell Quioto. Una muy polémica decisión del jugador que otra vez se perderá los compromisos con la selección.

Hay que destacar que a la ausencia del atacante del Impact de Montreal hay que sumarle la del Choco Lozano, que se lesionó jugando con el Cádiz de España. También Bryan Róchez no podrá jugar debido a que Nacional de Portugal decidió no ceder al futbolista que viene destácandose a base de goles.