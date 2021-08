Saprissa presenta dos nuevas incorporaciones

Saprissa presentó esta tarde a sus dos nuevas contrataciones, ambos jóvenes y con pasado en el monstruo morado.

El Deportivo Saprissa ha tenido un vertiginoso inicio de Apertura 2021. Luego de ganar en las dos primeras jornadas por amplio margen (3-0 tanto a Santos de Guápiles como Pérez Zeledón), cayó como local por 3-2 ante Herediano y en la última fecha igualó por 1-1 contra Guadalupe (actual puntero del torneo).

Este sábado le tocará recibir a Municipal Grecia por el quinto acto, aunque antes de ello anunció la contratación de dos futbolistas jóvenes. La presentación se realizó este jueves por la tarde, y se trata de dos caras ya conocidas en la institución morada: los delanteros Julen Cordero y Carlos Villegas.

"Estoy muy feliz de volver a casa. Fueron dos años en los que crecí mucho como persona y jugador", manifestó el primero de ellos, quien pasó dos años en España y Francia, y ahora firmó hasta el 2023 con la S. "Estoy concentrado en Saprissa en luchar por el campeonato", añadió el atacante nacido en 2001.

Saprissa anunciando sus nuevas contrataciones

El segundo de los mencionados tiene 22 años, y gozó de minutos en el Limón FC para retornar con rodaje a las filas del Saprissa. "La verdad me fue muy bien el torneo pasado, venir acá me tiene con mucha ilusión. Me siento muy preparado. Ya sé lo que es estar en Saprissa, lo que representa, y espero darlo todo dentro de la cancha", mencionó ante los medios.

Ambos podrán estar a disposición de Wright para el juego contra los helénicos, aunque el gerente deportivo Ángel Catalina no descarta novedades: "El mercado de fichajes está hasta el 21 de setiembre y estaremos abiertos a alguna incorporación".