Ricardo Jerez atajó dos penales y le dio la clasificación al Alianza Petrolera contra Millonarios

El portero guatemalteco, Ricardo Jerez, atajó dos penales en agónico partido entre el Alianza Petrolera y Millonarios

El portero guatemalteco Ricardo Jerez Figueroa logró ser la figura de su equipo el Alianza Petrolera, que la noche de hoy logró clasificar a los cuartos de final de la Copa de Colombia, siendo una noche destacada para el centroamericano que no la había pasado bien en las últimas semanas con su club.

Jerez no jugaba desde hace casi más de un mes con los petroleros, siendo hasta hoy que logró recuperar su sitio en el once titular que había perdido y lo hizo de una gran manera, siendo figura para su equipo que llegó hasta la instancia desde los once pasos y fue cuando el portero guatemalteco destacó.

Alianza Petrolera comenzó ganando el partido en los primeros minutos con el gol de Diego Cuadros, pero luego Millonarios consiguió el empate al poco tiempo y en el inicio de la segunda parte consiguió darle la vuelta al marcador, pero al 64 César Arias hizo el 2-2 con el que al final terminó el choque.

El duelo se fue a la tanda de los penales, los petroleros comenzaron fallando, pero luego en el segundo tiro apareció Jerez para detener el disparo y luego en el tiro que iba a decidir la serie, nuevamente el guatemalteco logró adivinar la ejecución, para que el compromiso finalizara 4-3 a favor de los aurinegros.

Ricardo Jerez se unió el martes a los entrenos de su equipo luego de participar con la Selección de Guatemala en el triunfo de 2-1 ante Honduras, en su retorno a Colombia supo la noticia del cambio de entrenador y con el que ya pudo volver a la alineación.