“El Moyo” Contreras le abre las puertas a la Selección de Guatemala

José Contreras dejó abiertas las posibilidades de poder volver a jugar para la Selección de Guatemala.

La Selección Nacional de Guatemala está a pocas semanas de debutar en la eliminatoria mundialista rumbo a Qatar 2022, a pesar de eso, Amarini Villatoro aún no define la base de su equipo lo que ha hecho pensar que podrán existir novedades en la convocatoria, una de ellas podría ser la del experimentado José Contreras que ha mostrado buen nivel en Comunicaciones.

“El Moyo” regresó a los Cremas en el Torneo Apertura 2019, pero tras dar positivo en una prueba antidoping estuvo inactivo un año en su club y en la Azul y Blanco, por lo que su retorno a las canchas se dio en el Apertura 2020, en el cual se le vio falto de ritmo, aunque ahora en el Clausura 2021 parece haber recuperado su forma y es la principal figura de su equipo.

“Estoy muy tranquilo, solo pienso en trabajar y recuperar el 100% de mi nivel. Estas últimas fechas me he sentido muy bien, para mí la Selección Nacional va a ser lo más top, pero Amarini ha trabajado durante mucho tiempo con un grupo y yo no pude estar por la suspensión. No es que me de igual, respeto mucho su trabajo y estoy consciente del cambio generacional que se ha venido dando”, dijo Contreras a Emisoras Unidas.

“El ritmo internacional es distinto al de la Liga Nacional. No me sorprendería no aparecer en la lista de convocados, pero tampoco me vuelve loco. Siempre manejé todo tranquilo y soy precavido a la hora de hablar y tomar decisiones”, agregó el centrocampista nacional, que es uno de los pocos que ha disputado las últimas eliminatorias de los futbolistas en activo.

“Sé que tengo que trabajar más para estar en la Selección, porque tienen que estar los que han mostrado mejor rendimiento, por eso respeto el trabajo de Amarini, que no ha sido fácil. Donde me toque apoyaré. Todos queremos estar con la Azul y Blanco, somo unos 300 jugadores que buscamos que el técnico nos mire. Ojalá puedan estar los mejores y que todo salga bien, esté o no siempre desearé que les vaya bien”, finalizó.

José Manuel Contreras de 35 años ha disputado un total de 75 partidos con la Selección Nacional de Guatemala y ha marcado en cinco ocasiones, hasta antes de su suspensión era el capitán del combinado chapín. Su última participación fue el pasado 9 de junio en un amistoso contra Paraguay en el 2019.