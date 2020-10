Partidos de hoy 20 de octubre de 2020: ver aquí calendario de partidos internacionales de jornada de hoy

El calendario con todos los partidos internacionales de la jornada de hoy, 20 de octubre de 2020.

Alrededor del mundo, habrá muchos partidos para seguir de cerca en la jornada de hoy, 20 de octubre de 2020. Estos duelos pondrán en juego competiciones similares: copas continentales. Pero tendrán la diferencia de que la Champions League y la Liga Concacaf comienzan hoy y la Copa Libertadores empieza a finalizar la etapa de grupos.

Liga Concacaf

Después de varias idas y vueltas, la Liga Concacaf comienza a disputarse y se hará con un formato un poco diferente al anterior. Los partidos de la ronda preliminar serán de un solo juego y uno de los equipos contará con la ventaja de ser local. El ganador pasa a los octavos de final, dónde ya los espera un rival. El primer encuentro será Arcahaie FC (Haití) vs. Verdes (Belice) a las 18 horas (hora Centroamérica, 19:00 de Panamá). Luego, FAS (El Salvador) vs. Managua (Nicaragua) se enfrentarán a las 20 horas (hora Centroamérica, 21:00 de Panamá).

Copa Libertadores

Llega a su fin la primera fase de la Copa Libertadores y la última jornada promete traer muchas emociones, ya que, se define que equipos continúan a octavos de final, los mejores terceros van a la Copa Sudamericana y los demás se queda afuera. Los primeros cruces de la noche los tendrán Olimpia (Paraguay) vs. Delfin (Ecuador), que jugarán a las 16:15 (hora Centroamérica, 17:00 de Panamá). Mismo horario que Santos (Brasil) vs. Defensa y Justicia (Argentina).

La organización terminó decidiendo que para las 18:30 (hora Centroamérica, 19:30 de Panamá) se jueguen cuatro partidos en simultaneo, debido a que se definirán la úbicación final de cada grupo. Estos partidos son Peñarol (Uruguay) vs. Atlético Paranaense (Brasil); Colo Colo (Chile) vs. Wilstermann (Bolivia); River Plate (Argentina) vs. Liga de Quito (Ecuador); y San Pablo (Brasil) vs. Binacional (Perú).

Champions League

Después de ver al Bayern Munich levantar la copa de la edición 2019/20 de la Champions League en la burbuja de Lisboa, vuelve a jugarse la máxima competición europea. La cartelera de partidos nos da duelos muy interesantes y que nos llevarán a disfrutar del deporte durante bastante tiempo. A las 10:55 (hora Centroamérica, 11:55 de Panamá) habrá dos encuentros: Dinamo de Kiew (Ucrania) vs. Juventus (Italia) y Zenit (Rusia) vs. Brugge (Bélgica).

Lamentablemente, para las 13:00 horas (hora Centroamérica, 14:00 de Panamá) tendremos seis partidos en simultáneo y con grandes equipos como protagonistas de estos duelos. Los choques serán: Barcelona (España) vs. Ferencvaros (Hungría); Chelsea (Inglaterra) vs. Sevilla (España); Lazio (Italia) vs. Borussia Dortmund (Alemania); PSG (Francia) vs. Manchester United (Inglaterra); RB Leipzig (Alemania) vs. Basaksehir (Turquía); y Rennes (Francia) vs. Krasnodar (Rusia).