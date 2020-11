El calendario con todos los partidos internacionales de la jornada de hoy, 11 de noviembre de 2020.

Este martes, 11 de noviembre, tendremos una gran cantidad de encuentros para poder apreciar en las pantallas de todo el mundo, los cuales estarán cargados de muchas emociones. La mayoría de ellos corresponden a amistosos internacionales en Europa, que contemplan choques como el que protagonizarán Paises Bajos vs. España.

Partidos amistosos de Europa

Un enorme número de seleccionados aprovecharán esta nueva Fecha FIFA para poder prepararse de cara a las futuras competiciones. Hoy la jornada, en cuanto a amistosos, estará monopolizada por los europeos. En total, en el viejo continente se disputarán ni más ni menos que 20 duelos.

Grecia y Chipre abrirán el día, con su choque a partir de las 8:45, mientras que Albania y Kosovo la seguirán 15 minutos después. A las 11 tendremos Lituania vs. Islas Feroe; Malta vs. Liechtenstein; Montenegro vs. Kazajistán; Noruega vs. Israel; Rumania vs. Bielorrusia y San Marino vs. Letonia.

11:30 se verán las caras Bulgaria y Gibraltar, mientras que Turquía y Croacia harán lo propio 15 minutos mas adelante. 12:30 jugarán Dinamarca-Suecia y una hora después le llegará el turno a Luxemburgo-Austria. A las 13:45 podremos sintonizar Alemania vs. República Checa; Bélgica vs. Suiza; Eslovenia vs. Azerbaiyán; Italia vs. Estonia; Paises Bajos vs. España; Polonia vs. Ucrania y Portugal vs. Andorra. Finalmente, Francia y Finlandia cerrarán la fecha a las 14:10 (todos los horarios de Centroamérica).

Clasificación a la Copa Africana de Naciones

Lejos de ser amistosos, los partidos que se disputarán en el marco de las clasificatorias rumbo a la Copa Africana de Naciones de Camerún 2022 serán a todo o nada. Se trata del certamen más importante a nivel selecciones de África, que aún está en su etapa de eliminatorias (12 grupos de cuatro combinados cada uno, donde los dos mejores en cada zona avanzan al torneo).

Este 11 de noviembre habrá seis compromisos en el marco de este proceso, de los cuales cinco serán a las 10 de la mañana (hora Centroamérica): Cabo Verde vs. Ruanda; Guinea vs. Chad; Kenia vs. Comoras; Mauritania vs. Burundi y Senegal vs. Guinea-Bisau. Desde las 13, tanto Libia como Guinea Ecuatorial cerrarán la jornada.

Ligas de Centroamérica

Más allá de los duelos entre selecciones, también tendremos acción en las diferentes ligas centroamericanas. En Costa Rica, por caso, habrá cuatro partidos: Cartaginés vs. Santos de Guápiles (11 AM); Limón vs. Guadalupe (3 PM); Sporting San José vs. Alajuelense (3 PM) y San Carlos vs. Pérez Zeledón (6 PM). Además, ART Jalapa vs. Ocotal (7 PM) se verán las caras por la Liga Primera de Nicaragua.