Thomas Christiansen comparó a Yoel Barcenas con Lionel Messi

Luego del triunfo por 1-0 ante Barbados, Thomas Christiansen elogió a su Panamá y defendió a Yoel Barcenas de las críticas.

Las Eliminatorias Concacaf arrancaron con el pie derecho para Panamá. Los canaleros vencieron 1-0 a Barbados en el debut y les da unos importantes tres puntos para ilusionarse con pasar de grupo. Más allá de la victoria, el rendimiento de los dirigidos por Thomas Christiansen no fue el mejor y uno de los que más críticas recibió fue Yoel Barcenas.

El futbolista del Girona de nuevo no volvió a mostrar su mejor nivel con la selección y el estratega danés se refirió a su rendimiento. Destacó que no tuvo un mal partido y que solo se lo maltrata porque no pudo convertir para los suyos. Algo que si viene haciendo en su club español.

Para graficar los problemas del mediocampista ofensivo en la selección, Christiansen lo comparó con lo que sufrió Lionel Messí: "Yo creo que Messi tampoco es el mismo cuando está en la selección que cuando está con el Barcelona. No creo que Yoel hizo un mal partido, ha tenido sus ocasiones en la primera y en la segunda parte. No tengo ninguna queja".

El entrenador danés también aseguró que merecieron más: "No era un partido fácil. Hicimos méritos más que suficiente para irnos con un tres o cuatro a cero en la primera parte. Luego el campo tampoco ayudaba, pero no es excusa, el campo es igual para los dos. Hemos tenido las ocasiones, no las hemos metido y por eso lo hemos sufrido".

Para finalizar, Thomas Christiansen se referió al próximo partido que tendrá ante Dominica, el domingo que viene, que será de visitante en la isla: “Yo creo que vamos a seguir en la misma línea. Tenemos analizado los dos equipos como van a jugar y en base de eso vamos a trabajar”.