PSG vs. Manchester United: ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido de hoy por la Champions League

Aquí te contamos cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO la primera jornada del Grupo H de la Champions League 2020/21.

PSG y Manchester United se miden hoy, 20 de octubre; en el primer partido del Grupo H de la Champions League 2020/21 en VIVO por ESPN y ESPN PLAY desde el Estadio Parque de los Príncipes.

PSG vs. Manchester United: Cómo llega el local

En Champions el PSG no ha sufrido ninguna derrota jugando como local en sus 24 partidos de fase de grupos desde la temporada 2012/2013, un récord casi histórico. La última derrota jugando en su casa en una fase de grupos fue en el 2004 ante el CSKA de Moscú , cuando cayeron 3 a 1. Sin embargo, el PSG también llega con mucha confianza de la edición pasada tras llegar a su primera final de Champions en toda su historia, a pesar de haberla perdido.

PSG vs. Manchester United: Cómo llega el visitante

A pesar de ser uno de los históricos en esta competencia, el Manchester United hace rato no ha logrado tener un gran desempeño a nivel europeo, de hecho, en la Premier League, lleva varios años sin competir por el título. Pese a todo esto, no es un conjunto al que podés menospreciar, ya que, cuenta con jugadores de mucha categoría. Desde la temporada 2005/2006 los ingleses no enfrentan a un equipo francés en la fase de grupos. Ahora tendrán que hacerlo ante el vigente campeón local y todos sus referentes.

PSG vs. Manchester United: Cuándo, dónde y por qué canal ver el partido

Este duelo se llevará a cabo hoy 20 de octubre de 2020 desde el Parque de los Príncipes a las 13:00 horas de Costa Rica y será televisado por ESPN. El árbitro principal del partido será Antonio Mateu Lahoz. Asistentes: Pau Cebrián Devís y Roberto del Palomar. Cuarto árbitro: Xavier Estrada Fernandez.