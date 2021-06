PSG de Keylor Navas está presente en el once ideal de la Champions League 20/21

Terminó la UEFA Champions League y el PSG estuvo presente en el equipo ideal de la temporada según los puntos que generaron en La Liga de Fantasía.

Con la victoria del Chelsea (1-0) ante el Manchester City, se terminó una temporada más de la del torneo más importante del viejo continente a nivel de clubes. Aunque el PSG de Keylor Navas no pudo al menos repetir lo logrado en la campaña anterior -llegar a la gran final- gracias a su gran performance tuvo representación en el once ideal de la UEFA Champions League 20/21.

El PSG quedó eliminado en las semifinales de la Copa de Europa ante el Manchester City, sin embargo, a nivel individual tuvo muchos elementos interesantes a destacar. En defensa y en ataque. Y por ende, la UEFA Incluyó a una de sus piezas en el once ideal de esta campaña que también fue conformado por según los puntos que generaron en La Liga de Fantasía.

¡PSG mantuvo a un representante en el once!

A pesar de que la campaña de Keylor Navas fue extraordinaria con increíbles atajadas y apariciones en cada encuentro, no fue considerado para ocupar el puesto de mejor arquero en dicha elección. Como representante del PSG, fue Kylian Mbappé quien sí estuvo presente como parte del ataque de este equipo que quedó conformado de la siguiente manera.

¡Once ideal de la Champions League 20/21! / Foto: UEFA

Mendy (Chelsea); Walker (M.City); Rüdiger (Chelsea); Rubén Dias (M.City) Azpilicueta (Chelsea); Gündogan (M. City) Jorginho (Chelsea); Foden (M. City); Salah (Liverpool); Haaland (Dortmund) y Mbappé (PSG). No, no estuvo presente Kanté. Pero este fue el once ideal que presentó UEFA sin Keylor Navas, debido a los puntos que generaron en La Liga de Fantasía.

El equipo francés quien ahora también tiene algunas dudas sobre su entrenador Mauricio Pochettino debido a que crecen los rumores sobre su posible salida, también se le suman la de varios jugadores importantes. Sin embargo, con Neymar y Keylor renovados, seguramente lucharán por más la próxima campaña.