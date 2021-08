La charla histórica entre Ibai y Lionel Messi como nuevo jugador del PSG

El español Ibai Llanos que se dedica a crear contenido en diferentes plataformas en internet, tuvo una histórica charla con Lionel Messi.

En los últimos años Ibai Llanos ha estado muy relacionado con la creación de contenido en internet para distintas plataformas. Una de ellas ha sido Twitch en donde el español ha tenido como invitados a grandes figuras mundiales del mundo del fútbol, pero le hacía falta la más importante: Lionel Messi. Sí, el argentino por primera vez en la historia se unió unos minutos en directo a esta plataforma (Twitch) para hablar de todo menos de fútbol con Ibai Llanos. Algo que causó sensación en todos los portales de los diarios y de la televisión en general.

Ibai fue invitado por el propio Lionel Messi para estar en la presentación oficial desde el Parque de los Príncipes en donde muy pocos privilegiados tuvieron esa oportunidad. El español sin ninguna empresa que lo representara o algún medio de comunicación importante, pudo tener un mano a mano con Messi al lado del camerino del PSG. En donde hablaron de esta nueva etapa para el argentino, la cena que tuvieron en su casa en Barcelona y además, como regalo, dos camisetas de Lionel firmadas para regalar para los seguidores de Ibai.

Charla histórica con Lionel Messi

Con tan solo unos 10 minutos, Lionel Messi e Ibai hicieron historia en internet. De hecho, el argentino pudo alcanzar en Google el nivel máximo de popularidad en búsquedas al 100%. Y es que según datos oficiales la gente ha preferido saber de Messi por internet que sobre el clima, la religión, el Coronavirus o cualquier otro tema. Un golpe mediático mundial que pudo ser transmitido por primera vez en Twitch para todo el mundo gracias a la creatividad de Ibai Llanos.

"El PSG tiene jugadores impresionantes, con un vestuario espectacular. Estoy disfrutando y con más ganas que nunca de dar el máximo. Les quiero mandar un saludo a todos por mi primera aparición en Twitch, la verdad es que no soy mucho de esto pero sigo los contenidos" , dijo Messi que luego se dio un saludo con Ibai para posteriormente firmar las dos camisetas del PSG con su nombre y el número 30 en su espalda.

Ibai con un mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter

Luego de esto en los distintos medios de comunicación la figura de Ibai Llanos ha crecido, además de también hacerlo en internet. No todos logran tener una entrevista con Lionel Messi. "Espero que les haya gustado. Esto es una locura. Mañana tenéis el vídeo en YouTube en máxima calidad. Por cierto, ni soy periodista, ni quiero competir con la prensa, respeto mucho la profesión y tengo muchos amigos. Pero no puedo rechazar estas cosas si me invitan, ya lo siento", comentó Ibai a través de su cuenta oficial de Twitter con un mensaje para todos.