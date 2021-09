Otra baja sensible para Costa Rica

Costa Rica tendrá otra ausencia para su debut en la eliminatoria mundialista.

La Octagonal Final de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf dará inicio mañana, en la primera de las tres jornadas que se disputarán en menos de una semana y en el que los seleccionados se han alistado para comenzaron con buen pie. Costa Rica es uno de ellos, que visitará a Panamá, aunque lo hará mermado por algunas ausencias.

Lamentablemente los ticos tendrá una nueva baja para su encuentro contra los canaleros, se trata del atacante Joel Campbell, quien desde que llegó al país estuvo en duda para la primera jornada y hoy se confirmó luego que no hiciera el viaje rumbo a tierras panameñas por lo que se confirma su baja para el primer duelo.

Joel Campbell no entrenó con normalidad estos últimos días, incluso hoy no pudo estar con el resto de sus compañeros y por eso no fue incluido en la nómina que abordó el avión hacía Panamá, donde la delegación se quedará concentrada de cara al duelo de mañana que se disputará en el estadio Romell Fernández.

Campbell se resintió de un golpe que sufrió hace unas semanas en un partido de su equipo Monterrey ante Cruz Azul de la Liga MX, esto le ha ocasionado molestias en los últimos días y lo tuvo entre algodones, ante esto se quedará en Costa Rica, pendiente de su evolución de cara a los siguientes encuentros.

Esta es la segunda baja que sufren los ticos para el inicio de la eliminatoria mundialista, la primera ausencia reportada fue la de Alonso Martínez, que quedó descartado para estos partidos por un desgarro en el bíceps femoral de la pierna izquierda.