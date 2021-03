Troglio tras ganarle a Motagua: “No existe paternidad”

Pedro Troglio, entrenador de Olimpia, dio su punto de vista tras vencer a Motagua.

Olimpia venció por quinto partido consecutivo a Motagua, luego que la tarde de hoy se impusiera 2-1 en condición de visita, que lo deja como líder solitario del Torneo Clausura 2021 de la Liga Salvavida de Honduras y que sin duda demuestra el dominio de los de Pedro Troglio con respecto a los hombres que dirige Diego Vásquez.

Troglio compareció en conferencia de prensa tras el importante triunfo en el Clásico Nacional, pero se mostró cauteloso cuando se le cuestionó si le tiene la medida a su compatriota Vásquez, pese la racha positiva antes mencionada y se limitó a decir que se deben de disfrutar los buenos momentos que da el futbol.

“No existe paternidad, no me gusta hablar de eso, son buenos momentos y tenemos que disfrutarlos. Somos dos equipos muy parejos, muy buenos, ellos tienen muchos futbolistas de ataque, todos muy buenos. Nosotros teníamos que liquidar y no lo hicimos, estuvieron a punto de empatarnos, somos un equipo humilde que no se cree más que los demás”, dijo Troglio.

“Cuando juegas contra clubes como Motagua uno no se detiene a ver la belleza del futbol, lo más importante es el resultado, si luego viene acompañado de un gran partido es lo mejor, pero no siempre se juega bien, en este tipo de duelos los detalles sobresalen. He estado en el cielo y en el infierno, me ha tocado ganar muchos clásicos y también perderlos, estoy feliz y disfruto del momento”, finalizó.

Los Leones Blancos siguen intratables en el campeonato, sumaron su cuarto triunfo en cuatro partidos que los tiene con 12 puntos en la cima de la tabla de la zona centro, de la clasificación general y del acumulado, por lo que levanta la mano para ser el principal candidato para el título.