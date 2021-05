Diego Vázquez contra Troglio: "Es un cara dura, lo viven ayudando"

Tras el escándalo protagonizado por Pedro Troglio, Diego Vázquez salió a contestarle muy fuerte.

Siguen las polémicas por la reacción de Pedro Troglio por la expulsión de Deiby Flores, luego del penal cobrado para Motagua a los 92 que sirvió para que las Águilas ganen la ida de la final por 2-1. El enojo del entrenador de Olimpia no terminó ahí y explotó en conferencia de prensa contra todos. Diego Vázquez decidió salir a contestarle y no se guardó nada.

El estratega argentino le apuntó a su compatriota y lo descalificó por su enojo. Además, insinuó que nadie de los Albos puede discutir un arbitraje debido a que son beneficiados continuamente. Fuertes declaraciones que le echan más leña al fuego a un duelo que ya lleva varios años y que tendrá un segundo round el próximo miércoles.

“Es un cara dura, no tiene cara con todo lo que lo han ayudado. Tiene la cara de piedra Pedro, no seas malo ¿y todas las veces que lo han ayudado?, déjate de joder. Que Olimpia se queje y lo vienen ayudando cuánto hace. Me parece que jugada del gol de ellos es offside", declaró Vázquez sobre Troglio.

Y pidió represalias contra su colega: “Espero que hayan sanciones como han habido antes para Motagua, que actúen de ocio, ya que todo el cuerpo técnico de Olimpia se metió a la cancha y no le sacaron cosquillas. Nosotros solo decimos a y nos dan cinco partidos. En ese aspecto espero que sean iguales y que las sanciones sean ejemplares”.

Para finalizar, contó como decidió al pateador del penal: "No habían penaleros en la cancha y confiamos mucho en Josué Villafranca, yo grité que fuera él y había pensado que fuera Rougier. Le he venido diciendo en todo el torneo que tuviera paciencia que ya le iba llegar la oportunidad y muchas veces se desesperó porque no iba ni al banco, pero hoy el fútbol lo recompensó de esa manera".