MisterChip le contesta al Pescadito Ruiz: "Los grandes generan envidia"

El reconocido estadígrafo MisterChip aseguró que el Pescadito Ruiz es una leyenda, y que tendría que aprender a convivir con la envidia que le tienen.

Después de que Carlos el "Pescadito" Ruiz le contestar a Misterchip en un twitt que se hizo viral en redes sociales, la contra respuesta del estadígrafo de ESPN tardó un poco, pero finalmente llegó. Todo se dio porque iniciaron las eliminatorias de Conmebol rumbo a la Copa Mundial de la FIFA de Qatar 2022.

En este contexto, el comunicador y experto en estadísticas deportivas sacó a relucir una serie de datos a su estilo en relación a los máximos goleadores del mundo en eliminatorias mundialistas, lugar en el que el ex atacante del Galaxy, Municipal, Dallas, Olimpia, y Veracruz, entre otros, ocupa un lugar de privilegio.



El ibérico repasó que es la tabla de máximos romperedes rumbo al magno evento tiene al "Fish" en el primer lugar de la tabla de posiciones, por encima de cracks mundiales como Luis Suarez y Lionel Messi. "MisterChip te pido de favor que ya no pongas mi nombre en ninguna mención de récord de selección, crea mucho odio y rencor entre mis hermanos Guatemalatecos y ex compañeros. Mejor haz referencia con la bandera de Bandera de Guatemala y así este idiolo de barro no obtiene tantas agresiones", había respondió el guatemalteco ante el dato.

Ahora ha sido el propio Alexis Tamayo quien ha respondido. El europeo no escatimó en elogios y lo llenó de flores, asegurando que es un símbolo del fútbol chapin: "Aprende a convivir con tu brillante leyenda, Fish. Los grandes generan envidia y tú eres demasiado grande como para pasar inadvertido. Abrazo fuerte, amigo!", contestó.