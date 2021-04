Miguel Falero: "La idea es quedar lo más arriba posible"

El director técnico de la selección olímpica de Honduras opinó sobre los rivales en Tokio 2020, así como las posibilidades de llevar refuerzos mayores de 23 años.

Después de conocer el grupo de Honduras en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Miguel Falero habló sobre los mismos, así como de la planificación que hará junto con Fabián Coito y el resto del cuerpo técnico de la mayor. El uruguayo habló sobre los rivales, algunos posibles convocados, y por supuesto, sobre la posibilidad de convocar refuerzos mayores de 23 años de edad.

"Comenzaremos a trabajar el 17 de mayo el primer microciclo. La idea es mantener al máximo el grupo que clasificó aunque la organización nos da la potestad de escribir 3 mayores. El 20 de mayo podemos escribir 50 nombres, cuatro arqueros y 2 oficiales. He hablado con algunos jugadores mayores de acuerdo con Fabián Coito, estamos con la idea de inscribir futbolistas para aportar y los que vengan será por rendimiento o por lesión", empezó diciendo.

Seguido a eso, también habló sobre la expectativa que se tiene, ya que el clamor popular es igualar o intentar superar lo logrado en Rio 2016: "Nada nos impide soñar, queremos hacer la mejor presentación posible e ir sorteando las dificultades. No será fácil, hay poderío en las 16 selecciones que van a los Olímpicos, no en vano los que iniciaron la carrera fueron 185 y ahora quedamos 16. La idea es quedar lo más arriba posible", aseguró.

Miguel Falero, director técnico de la sub 23 de Honduras.

Con respecto a los rivales, Falero expresó su respeto por todos los que están en la competición, pese al alivio de muchos aficionados al sentirse en un grupo 'accesible'. "Cada selección se ganó su lugar y tanto Argentina, Brasil, Alemania, España, México, por su manera de jugar impone respeto, pero el jugador se motiva con solo el hecho de jugar ante ellos. Pero estas selecciones que enfrentaremos son peligrosísimas, ya verán el rival en la cancha", expresó.

"Estas selecciones porque se llame Rumania y no Alemania, no tiene nada qué ver, Corea del Sur es una potencia. No creo en que somos superiores, no creo que las figuras solas saquen un equipo. Pienso que podemos ir a hacer un buen papel, pero no podemos confiarnos porque en el grupo no nos tocó Argentina, Brasil, Alemania", concluyó.