Los hondureños más recordados de Comunicaciones

Comunicaciones ha contado en sus filas con varios futbolistas hondureños.

Durante esta semana Comunicaciones dio a conocer la contratación del delantero hondureño Junior Lacayo, que llega como una de las esperanzas del equipo para poder ganar el Torneo Clausura 2021 de la Liga Nacional de Guatemala y así romper la sequía de cinco años sin levantar un título.

ESPN Digital hizo un repaso sobre los elementos catrachos que han pasado por los cremas, unos logrando destacar y ser recordados con cariño como Rigoberto Gómez, Milton Omar Núñez o Danilo Turcios, además, del goleador Carlos Pavón que no pudo levantar títulos, mientras elementos como Gerson Tinoco y Carlos Discua que pasaron sin pena ni gloria.

GERSON TINOCO

El delantero llegó a Comunicaciones para el Torneo Apertura 2016 con altas expectativas tras ser el máximo goleador en la historiad de Cobán Imperial. Aunque con los albos solamente disputó un campeonato debido a que no mostró bueno nivel, fue parte de 25 partidos y anotó cinco goles, paso que no es recordado por muchos.

CARLOS DISCUA

El centrocampista fue parte de los cremas en el Torneo Clausura 2011. Carlos Discua tampoco es uno de los futbolistas catrachos más recordados y no fue ni la sombra de lo que había mostrado en Xinabajul. El jugador no pudo adaptarse y apenas estuvo seis meses, en los que acumuló 22 partidos y marcó 7 goles, aunque fue parte del plantel campeón no fue de los protagonistas.

ELVIS DANILO TURCIOS

Comunicaciones se encontraba en una época de fichajes estrella y así lo demostró para el Torneo Apertura 2006 cuando se hizo de los servicios del volante. Turcios estuvo un año en el equipo, destacó en su primer campeonato, aunque sufrió una grave lesión en la final, para el Clausura 2007 no la pasó bien por pelearse con la directiva, pero en su estancia mostró su buen nivel.

CARLOS PAVÓN

Los Cremas nuevamente rompieron el mercado centroamericano, ahora en el Torneo Apertura 2005 cuando contrataron a Carlos Pavón. El fichaje bomba de aquella época estuvo un año en la institución, disputó 34 partidos y marcó 19 goles, aunque su paso fue recordado por varios conflictos con periodistas y no consiguió ganar títulos.

MILTON “TYSON” NÚÑEZ

El atacante tuvo cuatro etapas con los albos, en las cuales le bastó para ganarse el cariño de los aficionados debido a sus actuaciones. Su primer campeonato con el equipo fue en 1997 y se coronó campeón y se fue al extranjero, luego regresó para el Clausura 2002, su tercera aventura se dio en el Apertura 2005 llegando junto a Carlos Pavón y su último paso fue en el Apertura 2010.

RIGOBERTO GÓMEZ

El volante catracho que se nacionalizó guatemalteco llegó al país chapín en 1995 para fichar por los cremas cuando apenas tenía 19 años. “La Shula” logró estar en la institución durante 20 años, donde alcanzó a disputar 570 partidos y fue parte de 17 títulos. Gómez es recordado por ser uno de los mejores jugadores de la historia del club.