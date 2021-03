Saprissa vs. Sporting se enfrentarán por la decimocuarta jornada del torneo Clausura 2021 de la Liga Promerica. Conoce el horario y canal para verlo en directo.

Saprissay Sporting de San José se enfrentarán este sábado 20 de marzo, por la decimocuarta jornada del Clausura 2021 de la Liga Promérica de Costa Rica, en el Estadio Ernesto Rohrmoser. Los morados procurarán volver a la senda del triunfo, tras haber relegado una gran cantidad de puntos en las últimas fechas; mientras que los locales querrán dejar el fondo de la tabla.

Saprissa vs. Sporting: Cuándo, dónde y por qué canal ver el partido

El partido se jugará mañana, sábado 20 de marzo, desde las 20:30 horas en el Estadio Ernesto Rohrmoser. El mismo podrá verse por Tigo Sports. El juez principal del encuentro será Keylor Herrera, a quien acompañarán William Chow y Luis Granados como asistentes. Como cuarto árbitro se ubicará Carlos Salazar.

Saprissa vs. Sporting: Cómo llegan los locales

Sporting está un muy mal momento. Los recientes ascendidos ya tienen medio pie en la segunda división (deben jugar a fin de temporada el partido por la permanencia, por ser últimos en el Apertura 2020), y su destino quedará signado si acaban en la última posición. Para mantener intactas las chances de quedarse en la divisional, deben empezar a sumar más unidades.

Saprissa vs. Sporting: Cómo llegan los visitantes

Saprissa no está en una situación tan apremiante como la de su rival, aunque de todos modos es endeble. En la última jornada volvió a dejar escapar puntos, y con ellos se fueron su segunda posición en la tabla, la cual le cedieron a Santos de Guápiles. Además, hace cuatro partidos que no gana, y precisa una victoria como el agua para que Alajuelense no se le escape de forma definitiva.

Saprissa vs. Sporting: Último partido entre ambos

La última vez que ambos se vieron las caras fue el 27 de enero de 2021, por la cuarta fecha del actual Clausura 2021. Aquella vez, Saprissa ganó por goleada: 4-0 en su cancha, con goles de Ariel Rodríguez (x2); Kendall Waston y Aubrey David.