Olimpia vs Motagua: Cuándo, dónde y por qué canal ver el partido por la jornada 9 del Clausura 2021

Olimpia vs Motagua se enfrentarán en un duelo vibrante por la fecha 9 del Clausura 2021 de la Liga Nacional de Honduras. Conoce el horario y canal para verlo en directo.

Luego de que se suspendiera la jornada 9 por la presencia de cuatro juveniles del Olimpia en la selección Sub 23 que disputó el Preolímpico, el León y Motagua se vuelven a ver la cara por el torneo. Llegan peleando la cima del Grupo B y los dirigidos por Pedro Troglio le sacan una distancia de cuatro puntos a sus máximos seguidores. Será un partido interesante a falta de tres jornadas para el cierre de la fase regular. Los comandados por Diego Vázquez saben que una victoria los dejaría a solo un punto y con altas chances de terminar como líderes.

Olimpia vs Motagua: Cuándo, dónde y por qué canal ver el partido

El partido se disputará hoy, sábado 24 de abril, desde las 19:00 en el Estadio Nacional. El mismo podrá verse por televisión mediante TVC. Como juez principal estará Armando Castro, acompañado por los asistentes Shirley Perello y Jack Rodríguez. El cuarto árbitro será Jefferson Escobar.

Olimpia vs Motagua: Cómo llegan los locales

Olimpia llega en su mejor momento al clásico y espera poder mantener este nivel en el duelo de hoy. En los últimos dos partidos, el León goleó 5-0 a Honduras del Progreso y a Platense. La única mala noticia es que crecen los rumores de una posible salida de Pedro Troglio a mitad de temporada. Algunos medios afirmaron que tendría acuerdo con el Saprissa, aunque el argentino lo desmintió.

Olimpia vs Motagua: Cómo llegan los visitantes

Motagua no tiene un mal presente, pero en la jornada anterior no le pudo ganar a Vida y Olimpia les sacó una importante distancia. Tienen que vencer si o si a su clásico rival para soñar con la posibilidad de subirse a lo más alto del grupo. No será un objetivo fácil para DIego Vázquez y sus dirigidos.

Olimpia vs Motagua: Último enfrentamiento entre ambos

La última vez que jugaron entre ellos fue el 28 de febrero de este año por la jornada 4 del Clausura 2021. En esa ocasión, Olimpia venció 2-1 a Motagua de visitante. José García y José Pinto anotaron para el Léon. Óscar García descontó en las Águilas Azules.