Mauricio Tapia analizó las fortalezas del Motagua

El técnico argentino analizó el enfrentamiento de Comunicaciones ante Motagua que se disputará mañana en Tegucigalpa.

Mauricio Tapia, entrenador del equipo guatemalteco, habló en conferencia de prensa previo al enfrentamiento que tendrá mañana contra Motagua, correspondiente a la ronda preliminar de la Liga Concacaf y que definirá a los clasificados para los octavos de final de la competición.

El estratega argentino indicó que su equipo intentará sacar provecho de sus fortalezas, tomando en cuenta que cuentan con un plantel con ganas de marcar historia. “Estamos representando a un plantel grande a nivel centroamericano, queremos que quede marcada nuestra participación en esta edición e ir avanzando de ronda”.

Tapia también dio muestras que estudió al equipo hondureño, halagando en varias ocasiones al entrenador del ciclón Diego Vásquez, al quien indicó conocer porque ambos coincidieron hace unos años cuando fueron futbolistas en Guatemala y también porque le ha dado seguimiento con su trabajo como técnico.

El técnico de los Cremas también mencionó que no se siente menos ante el rival, sabe que tiene en contra los aspectos de jugar de visitante, pero que esto no lo pone por delante en la serie. “Sí pongo por delante los aspectos que tenemos en contra, sobre la capacidad que tenemos, no tendría sentido, nosotros venimos a buscar la clasificación”.

Por último, Tapia nuevamente destacó que Motagua no se caracteriza por tener una figura, porque su aspecto más fuerte es la forma de juego que impone su entrenador, que hace que los futbolistas puedan sacar lo mejor de sus cualidades.

Comunicaciones llega al compromiso de la Liga Concacaf luego de ganarle 3-0 a Iztapa, resultado que lo tiene posicionado en el segundo lugar del campeonato guatemalteco.