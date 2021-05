El impacto que ha significado en Keylor Navas la renovación de Neymar con el PSG

Neymar renovó con el PSG hasta 2025 y Keylor Navas es uno de los grandes beneficiados.

El PSG de Keylor Navas recibió una de las mejores noticias en esta temporada y no estamos hablando de algún título en particular. Con tantos jugadores importantes de talla mundial es fácil pensar que no durarán por mucho tiempo en la institución francesa. Sin embargo, Neymar, uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad se quedará más años en el equipo al informar que renovó con el conjunto parisino.

A través de las redes sociales PSG y Neymar dieron la gran noticia. Al menos hasta el 2025 el atacante brasileño formará parte del equipo francés. Con 29 años de edad, se pensaba que el sudamericano tomaría otro camino debido que no ha podido conseguir la UEFA Champions League desde que salió del FC Barcelona. Ahora con su continuidad las cosas cambiaron.

¿En qué beneficia la renovación de Neymar a Keylor Navas?

Keylor Navas en dos temporadas con el PSG se ha ganado el puesto como titular en el equipo. Y no solo eso, sino que además ha sido una pieza clave para Mauricio Pochettino en el equipo. Se escucharon muchos rumores sobre el futuro del tico, rumores que despejó tras anunciar hace unos días su renovación con el equipo hasta el 2024.

Con la renovación de Neymar es una clara señal de que desde los directivos del PSG apuestan a que el conjunto tico siga apostando a competir entre los grandes de Europa en la UEFA Champions League: siendo el gran objetivo para todos dentro de la institución. Por ende, el costarricense y el brasileño seguramente serán las piezas claves para los próximos años en la institución parisina.

Desde la portería Keylor Navas garantizará seguridad y tranquilidad a sus compañeros. Y vaya que así lo ha demostrado en momentos claves de estas dos temporadas. Ayudando al equipo a llegar a una final de Champions y a una semifinal. Y por otra parte, la magia de Neymar sin duda será otra de las llaves en la ofensiva del PSG.