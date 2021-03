Keylor Navas lanzó un polémico dardo al Real Madrid y habló sobre su experiencia en el club

El guardameta tico, Keylor Navas, a través de una entrevista dejó varios mensajes para la institución del Real Madrid.

Keylor Navas ya va por su segunda temporada con el PSG y año y medio desde que abandonó al Real Madrid. Recordemos que su salida del Madrid no fue por decisión propia. Tomando en cuenta que por lo menos desde hace un par de años, mientras vestía la camiseta del Real Madrid, el futuro del tico parecía estar siempre cuestionado y negociaciones sobre la mesa. A pesar de que en la cancha, su rendimiento hablaba por sí mismo.

A través de una entrevista para la revista oficial del PSG, Keylor Navas dejó caer varias frases interesantes sobre su pasado en el Real Madrid. Sobre cómo fue la convivencia con una parte de la afición del conjunto merengue y también sobre las diferencias que se ha encontrado en Francia desde que está en las filas del PSG. Tal vez estas declaraciones no caigan demasiado bien en el entorno del Madrid.

"No intenté cuando llegué demostrar que era mejor que Iker y que mi carrera sería más exitosa que la suya. Simplemente he intentado aprovechar la oportunidad que me brindaron de trabajar duro, con humildad y de hacerlo lo mejor posible Y es también lo que he venido hacer a París, de dar el máximo y de levantar con mis compañeros el mayor número de títulos posibles, para los aficionados y por mi familia", fueron de las primeras palabras de Keylor Navas sobre su llegada al conjunto español y cómo era competir con un grande como Iker Casillas.

"Siento el cariño de todos aquí, en París. En España tenía la sensación de que una parte del club no creía totalmente en mí. Estaré siempre eternamente agradecido a la afición del Real Madrid por el apoyo incondicional que me mostraron y que todavía hoy me muestran pese al hecho de haber cambiado de equipo. Y mis compañeros en el Madrid también creyeron siempre en mí", aseveró Keylor Navas, en unas fuertes revelaciones sobre una parte del club del Real Madrid.

No es un secreto que la salida de Keylor Navas en el Real Madrid fue injusta, ya que al parecer no fue debido a un mal rendimiento. Con la camiseta del conjunto merengue pudo levantar tres Copas de Europa de manera consecutiva, algo que hasta la fecha, ningún arquero ha podido conseguir.