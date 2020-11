UEFA destacó a Keylor Navas por su habilidad de jugar con los pies

El guardameta costarricense Keylor Navas, salió jugando con los pies en un partido de la Champions y la UEFA lo reconoció.

Keylor Navas cuando juega un partido de la UEFA Champions League, al parecer se motiva un poco más. Así lo demuestran en cada partido. Esta vez, no fue una atajada, ni un penal ni algo parecido. No. El costarricense salió de su área jugando ante el Istanbul Basaksehir para jugar con los pies de manera muy elegante. Algo que se difundió en aquel entonces por las redes sociales y la UEFA así quiso reconocerlo a través de las redes sociales. Tomando en cuentan que no sobran los guardametas que realizan este tipo de acciones.

Al minuto 82 de partido, luego de recibir un rechazo decidió salir jugando por la banda izquierda, un movimiento que se llevó los comentarios positivos de los distintos narradores que vieron la acción. Y esto trascendió a las redes sociales y comenzó a darle la vuelta al mundo. Y sí, Keylor Navas también genera esto.

El guardameta costarricense fue una de las figuras que le permitió al conjunto del PSG llegar a su primera final de la UEFA Champions League en toda su historia. Aunque luego la perdiera ante el Bayern de Munich, es algo que valoraron muchísimo y esperan repetir, obviamente cambiando el resultado final. No fue una casualidad que en este hecho, Keylor haya sido el responsable de defender la arquería parisina.

¿Cuándo volveremos a ver a Keylor en acción en la Champions? Mañana ante el RB Leipzig en partido correspondiente a la UEFA Champions League. El conjunto francés buscará quedarse con los tres puntos y registrar su segunda victoria de esta edición.