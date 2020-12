Jafet Soto explotó: "Eso gatos que hablan en Facebook"

Tras terminar la primera fase regular del Apertura 2020, Jafet Soto apuntó directamente a los aficionados de Herediano que critican su gestión.

Si hay algo que caracteriza a Jafet Soto es que no se guarda nada al momento de declarar. El entrenador de Herediano suele lanzar frases muy polémicas tanto contra jugadores, otros técnicos y hasta fanáticos. Esta vez, los destinatarios de sus declaraciones fueron los fanáticos del Team que critican su gestión, pese a estar clasificados a las semifinales del Apertura 2020.

“Yo como Herediano, soy Herediano de verdad, no de esos gatos… porque no llegan a tigres esos gatos que hablan en Facebook y veces ni van al estadio y a veces ni son socios tampoco. Los respeto porque son heredianos y son de nuestros equipo, pero, a veces son como medio gatos, no son tigres”, declaró el estratega en una entrevista con Tigo Sports.

Y agregó: “A todos esos tigres que me critican y que dicen las cosas, yo me sentiría súper orgulloso del equipo que tenemos, porque Bryan Segura tiene tres años más de contrato, porque Aarón Salazar tiene tres años más de contrato, porque Nextaly (Rodríguez) tiene tres años más de contrato, lo mismo que Suhander (Zúñiga)”.

El entrenador destacó que está peleando la posibilidad de quedarse con el título teniendo un equipo que en su mayoría es Sub 23. Este es un proyecto que viene de hace tiempo, pero que se profundizó aún más en este torneo. Más allá de los jóvenes, el Team también tiene jugadores mayores que son muy importantes como Jonathan McDonald.

Para finalizar, Soto no dejó pasar la oportunidad de enviarles un mensajes a los periodistas. El entrenador de Herediano pidió que no critiquen por criticar a su equipo: "Nada más le pido a la prensa que valore bien la tabla de posiciones ante de emitir un criterio, porque, ¡vean bien la tabla de posiciones, señores!”.