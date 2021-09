Hugo Pérez sobre los empates de El Salvador: "No entraré en pánico"

Después de los dos empates de local en las Eliminatorias Concacaf, Hugo Pérez habló e intentó llevar calma.

Luego de un buen nivel en la Copa Oro 2021, El Salvador ilusionaba con dar un buen arranque en las Eliminatorias Concacaf. Lamentablemente, los cuscatlecos empataron ante Estados Unidos y Honduras en los dos partidos de local que jugaron en el inicio del octogonal. Los dirigidos por Hugo Pérez dejaron pasar una gran oportunidad de hacerse fuerte de local.

Sobre este irregular comienzo, el entrenador de la Selecta habló en conferencia de prensa e intento transmitir calma a los aficionados. Aseguró que no siente una fuerte presión por estos resultados y mantiene la esperanza de lograr una histórica clasificación al Mundial de Qatar 2022.

"Un poco triste, porque eran dos partidos que teníamos en casa antes de salir. Pero al final, debo valorar lo que hacemos, que hay otros equipos que compiten y que no es fácil jugar contra ellos. El rival cuenta. Creo que mejoramos al día jueves”, declaró Hugo Pérez analizando el empate 0-0 contra Honduras.

Y analizó los resultados que obtuvo hasta el momento: "Faltó el gol, más gente que llegara al área. No entraré en pánico porque no ganamos estos dos partidos. Hay que ir a Canadá, no hay de otra. Esto no tiene que ver mucho con mentalidad, ya venimos jugando de una manera distinta. Faltan concretizar jugadas y crear más oportunidades".

Para finalizar: “Nos ha tocado empatar con selecciones fuertes que tienen procesos más largos. Es difícil (jugar) tres partidos en nueve días. Quien esté listo jugará y quien necesite descansar, deberá hacerlo. Tú puedes cambiar jugadores, pero cambiarás maneras de jugar. A mí, no me sorprendió. Honduras sigue teniendo buenos jugadores”.