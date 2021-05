Pedro Troglio recibió un contundente castigo por los hechos ocurridos en la final entre Motagua y Olimpia

El técnico argentino fue multado por la Comisión de Arbitraje debido a los hechos presentados en la final entre Olimpia y Motagua.

El estratega argentino Pedro Troglio dirigió el partido de ida por la Gran Final del Torneo Clausura 2021 de la Liga Salvavida de Honduras, en donde se vieron las caras Motagua y Olimpia. Un encuentro con bastante contacto y episodios que elevaron los ánimos, sobre todo el del técnico sudamericano que posteriormente explotó en rueda de prensa luego de la derrotada en la ida (2-1) como visitante en dicha final.

"Yo no voy a controlar a nadie, soy entrenador de fútbol. Soy un loco y no me importa nada. Estas mismas preguntas se la tienes que hacer a Diego Vásquez también, que se tiene que callar la boca y ustedes no le dicen nada. Él también descontrola el partido, a los árbitros, todo", comentó en un tono elevado el entrenador Pedro Troglio.

"Me he tenido que calar todas las cosas que dicen Diego Vásquez. Me callo siempre la boca y me aguanto todo. No me interesa cuántos títulos tenga él. Yo reacciono de esta manera porque tengo 40 años de fútbol y porque soy de la calle. Soy un loco de mierda y por favor no hablo más", sentenció Pedro Troglio y se levantó de su silla para retirarse de la rueda de prensa. Sin embargo, estas actitudes y las que tuvo en el terreno de juego, trajeron consecuencias.

Contundente multa para Pedro Troglio

La Comisión de Arbitraje en Honduras ha dado un duro castigo al técnico argentino por estos hechos. En total serán cuatro partidos de suspensión y una multa de L. 10 mil al sudamericano que se pierde de esta manera el partido de vuelta para dirigirlo, así como dos posibles encuentros de una finalista.

Recordemos que tras varias semanas de rumores sobre su futuro, Pedro Troglio renovó con Olimpia hasta junio del 2022 y no se marchará a mitad de este 2021, cuando se le terminaba el contrato. Ahora, tendrá una gran cita luego de haber renovado y será en esta final para remontar en la vuelta y en casa ante Motagua.