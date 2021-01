Choco Lozano cumplió con la ley del ex tras marcarle al Valencia

Anthony Choco Lozano pudo marcarle al Valencia, institución que pudo representar en el pasado.

En el fútbol casi siempre los futbolistas cumplen con la "ley del ex", que se le denomina cuando se le marca un gol a un equipo en el cual se fue parte en el pasado. El representante de Honduras, Choco Lozano ,pudo cumplir con esta ley luego de marcarle un golazo de chilena al Valencia. Club donde formó parte en la temporada 2011 y también en el Filial en el 2012.

Cuando transcurría la temporada de 2011 del fútbol español. el Valencia anunció el fichaje del hondureño Anthony Choco Lozano por las próximas dos temporadas en una transacción de 250 .000 euros. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que lo cedieran por un año al Alcoyano de la Segunda División de España.

Pasó el tiempo y en agosto de 2012, pasó a jugar para el Valencia Mestalla de la Segunda División B de España.Y en marzo de 2013, el técnico español Ernesto Valverde tomó la decisión convocarlo a una serie de entrenamientos del equipo principal para observarlo y tal vez probarlo en el primer equipo para la Primera División.

Sin embargo, esto no sucedió y el Choco Lozano continúo su carrera lejos de Valencia y de Mestalla, pero no se imaginó que regresaría años después con la camiseta del Cádiz, anotando el que para muchos fue el gol de la jornada. Con una acrobática chilena para de esta manera cumplir con la ley del ex. Que nunca perdona.

Anthony Lozano festeja su gol al Valencia (Twitter / Cádiz)

Actualmente el catracho se encuentra en un gran momento con el Cádiz, equipo al que pude ayudar a ascender nuevamente a la Primera División del fútbol en España y que ahora está aprovechando cada oportunidad que tiene en cada partido y qué mejor manera de hacer que marcando goles para llenarse de confianza.