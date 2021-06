Honduras pierde ante Estados Unidos por un gol sobre la hora

Honduras hizo un partido digno ante Estados Unidos pero un descuido en la parte final le costó la derrota.

La Selección de Honduras cayó 1-0 ante Estados Unidos en las semifinales del Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf, por lo que quedó sin opciones de poder luchar por el título, aunque no se llevó el triunfo, los centroamericanos se van con buena imagen tras haber luchado hasta el final ante un rival que llegaba como favorito, pero en la cancha no lo demostró.

El equipo dirigido por Fabián Coito se plantó de gran manera en Denver, Colorado, a pesar de que al inicio sufrió por las jugadas individuales de los estadounidenses, con el pasar de los minutos se mostró ordenado en defensa, con las líneas compactas y cerrando la mayoría de los espacios para que el contrincante no jugara con comodidad.

Los hondureños en ataque tuvieron como principal referencia a Alberth Elis, quien en todo momento luchó cualquier balón, tuvo un duelo personal con el defensor John Brooks, que en varias ocasiones tuvo que recurrir a las faltas para detener a los catrachos y así mantener el marcador sin goles.

La H tuvo su mejor versión en la segunda parte, incluso Anthony “Choco” Lozano tuvo el gol en sus pies, pero a la hora de definir lo hizo muy al centro por lo que el portero le quitó el tanto y sobre el final, Elis realizó una jugada dentro del área, con un centro en diagonal trató de encontrar a un compañero, pero nadie llegó a rematar.

Los estadounidenses sudaron la gota gorda hasta el último minuto, fue en el 89 que finalmente lograron anotar cuando un balón largo de John Brooks llegó al área, este le quedó al defensor Jordan Siebatcheu que llegó a cabecear en soledad dentro del área y así venció a López que no pudo hacer nada para sacar el balón.

Honduras ahora estará en el juego por el tercer puesto, rival que conocer del perdedor del compromiso de Costa Rica ante México, por otra parte Estados Unidos buscará el título contra el triunfador entre ticos y aztecas.