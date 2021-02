Jafet Soto disparó contra los arbitrajes y sus "actuaciones muy deficientes"

Jafet Soto, gerente deportivo de Herediano, se mostró sumamente molesto con la Comisión de Arbitraje. Además, pidió que dejen de asignarle a dos colegiados en específico.

El arbitraje en el fútbol de Costa Rica es algo que tiene molesto a Jafet Soto, gerente deportivo de Herediano, desde hace un tiempo. Lejos de ocultarlo, el directivo habló al respecto este lunes, en una conferencia de prensa, que además se emitió en directo desde la cuenta oficial de Facebook de la institución.

"Ya por encima del cadáver del Herediano y Cartaginés, que somos víctimas del arbitraje desde el torneo pasado, estamos volviendo otra vez a padecer en general actuaciones muy deficientes y no vemos un liderazgo. No vemos quien dé la cara", manifestó primeramente. "Ya ayudaron bastante el año anterior para que un equipo fuera campeón, sin quitarle méritos a Alajuelense, pero creo que los errores fueron garrafales", agregó.

Tras esto, pidió que no vuelvan a asignarle a Pedro Navarro y Hugo Cruz al Team: "Queremos que no nos vuelvan a poner a esos árbitros, ni de casa ni de visita. Lo digo aquí porque Óscar Alfaro (Presidente de la Comisión de Arbitraje) me tiene el teléfono bloqueado. No me contesta".

Además, exclamó: "Estamos cansados de no poder darle una explicación a nuestra gente. Las faltas de respeto son públicas. "Exigir justicia en este país, para los beneficiados del pésimo arbitraje, es sinónimo de ser malcriado o ser llorón. Creo que es suficiente", añadió visiblemente enojado.

Finalmente, también señaló que pedirán a la Comisión de Arbitraje que revisen una jugada en particular del último juego: la que involucró a Leonel Moreira y John Jairo. "Esperamos que sea bien valorada, porque (Hugo Cruz) ve la falta y se devuelve. Se ve en televisión que es falta de roja, y no hubo absolutamente nada. Vimos el penal también, que tampoco nos pitan".