Nico Rittmeyer informó que se rompió el tendón de Aquiles en el entrenamiento con el Charleston Battery

A través de sus redes sociales Nicholas Rittmeyer dio a conocer la noticia de su lesión.

Este año ha sido bastante especial para Nicholas Rittmeyer luego de haber debutado con la Selección de Guatemala y también por haber anotado su primer gol oficial con la camiseta chapina. Recordemos las ganas que tenía el futbolista chapín en vestir la camiseta de la selección y lo que tuvo que trabajar en cada entrenamiento para lograrlo. Amarini Villatoro ha depositado la confianza en él y sabe que esto debe aprovecharlo cada minuto, pensando todos los los encuentros oficiales que tendrán en este 2021 con las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022.

Nicholas Rittmeyer el pasado mes de diciembre de 2020 renovó su contrato con el Charleston Battery de la USL Championship. Yunque la temporada pasada no tuvo demasiada participación, sabe que debe aprovechar mejor las oportunidades no solo para tener más chances en su club, sino también para ser tomado en cuenta para los partidos importantes con la Selección de Guatemala.

Pero no todas son buenas noticias, a través de las redes sociales Nicholas Rittmeyer informó que durante un entrenamiento con el Charleston Battery se rompió el tendón de Aquiles. Mostrando una imagen en donde se ve una de sus piernas lesionadas. Aunque no se ha brindado más información al respecto, al parecer no necesitaría pasar por el quirófano.

Nicholas Rittmeyer lesionado

Sin tiempo de recuperación establecido o al menos ningún parte médico del equipo se ha pronunciado, Nicholas Rittmeyer deberá estar seguramente varias semanas de bajo y eso tal vez pueda afectarle en sus oportunidades de ganarse un lugar en el equipo. Falta de ritmo que también pueda ser contraproducente con la Selección Nacional de Guatemala