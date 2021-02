¡Malas noticias para Comunicaciones y Alexander Robinson!

No han comenzado bien las cosas para el defensa costarricense Alexander Robinson con la camiseta de Comunicaciones.

Comunicaciones sabe que tiene la obligación de ser protagonista en este este Clausura 2021 y si quiere un poco más de presión, de no ganar el campeonato en esta edición, podría considerarse como un nuevo fracaso y así lo sabe su entrenador Mauricio Tapia, cuerpo técnico, directiva y la afición. Es por eso que también se han reforzado en su plantilla para lograr los objetivos. Uno de esos fichajes fue el de Alexander Robinson, quien no tuvo su mejor debut, a pesar de la victoria del equipo.

El defensor costarricense de 32 años de edad y ex jugador del Deportivo Saprissa, llegó como uno de los grandes fichajes para la institución de los Cremas. El primer reto fue ante Xelajú por la primera jornada del Clausura 2021 de la Liga Nacional. Y aunque terminó con victoria para Comunicaciones, Alexander Robinson debutó ¡con un gol en contra! Y por ende recibió críticas luego del encuentro. Sin embargo eso no fue todo. Ya que tuvo que abandonar el partido por molestias físicas.

Según medios locales, Alexander Robinson tiene una lesión complicada que lo dejará fuera de actividad por varias semanas. El jugador costarricense como mínimo se perdería cinco jornadas del campeonato con Comunicaciones. Algo más que contraproducente para él y el equipo de Mauricio Tapia.

Hace unos días, el mismo Alexander Robinson había enviado un mensaje para los aficionados de los Cremas a través de sus redes sociales: "Más que palabras, solo toca demostrar y listo. Lamento hacer ver que empiezo con el pie izquierdo, Dios me pone una prueba más en la vida. Seguimos fuertes, así que sorry, no soy fácil de derrotar. Felicidades al equipo por los primeros 3 puntos, el objetivo sigue intacto", compartió el jugador tico que habrá que esperar algún comunicado oficial del equipo guatemalteco sobre el estado de salud del jugador.