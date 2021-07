Luis Swisher: el posible primer guatemalteco en ser DT en la MLS

Hace tiempo que Luis Swisher trabaja en el St. Louis City SC, la nueva franquicia que se sumará a la MLS en el 2023.

Desde su creación, la MLS ha tenido muchos representantes de Guatemala y siempre han sido futbolistas. Nunca hubo un entrenador chapín en algún club estadounidense, pero eso se podría en los próximos años. Luis Swisher, ex defendor chapín, avanza a pasos agigantados para convertirse en el primero en hacerlo.

Hace 8 años que se mudó a Estados Unidos y está a cargo del equipo Sub 19 de St. Louis City SC, la nueva franquicia que se sumará en la Major League Soccer en el 2023. Al guatemalteco ya le confirmaron que, cuando el club comience a disputar el torneo norteamericano, se sumará al cuerpo técnico del primer equipo.

“Estoy muy contento con esta nueva oportunidad de trabajo. Es un alemán de mucha experiencia en la Bundesliga el que está al frente del proyecto y me llamó directamente. Llevaba tres años en Saint Louis FC y ahora vino la recompensa”, declaró Luis Swisher sobre esta gran oportunidad.

Estará bajo el cargo de Andreas Schumacher, quien por ahora es el entrenador en jefe de la Academia del club. Será una gran empezar a crecer y soñar con la posibilidad de terminar siendo el encargado de estar al mando del primer equipo. Le ven mucho potencial al ex-futbolista guatemalteco.

Para finalizar, Luis Swisher se mostró convencido en estar preparado para ser el primer entrenador chapín en la Major League Soccer: “Si me preguntas si me siento capacitado para dirigir, te digo que lo estoy. Hoy me siento listo para un reto, me siento competente y capaz”.