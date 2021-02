Ramiro Rocca sobre Real España: “Representaré a una gran institución”

El delantero argentino Ramiro Rocca habló por primera vez acerca de su fichaje a Real España.

Real España fue uno de los equipos que más hizo resonar el mercado de contrataciones en Centroamérica, luego que se hiciera de los servicios del delantero argentino Ramiro Iván Rocca, quien se cansó de hacer goles en Municipal de Guatemala en el último año y que su salida causó mucha polémica en aquel país.

Rocca llegó a Honduras el viernes, inmediatamente se dirigió a las oficinas de los aurinegros, donde firmó su contrato y se puso por primera vez la camiseta del equipo, en el que buscará mantener su racha goleadora que tuvo en tierras chapinas y que ha provocado que se tengan altas expectativas en él.

“Sé que representaré a una gran institución. Vengo a aportar mi granito de arena, a tratar de devolver la confianza que me han brindado adentro y fuera de la cancha. He visto el futbol hondureño, es de alto nivel y siempre lo miraba con la intención de venir. Cuando se dio la posibilidad, fue algo que me convenció en seguida”, dijo el argentino.

“Estoy muy contento de estar aquí, la expectativa es muy grande. Cuando terminé de jugar con Municipal estaba la oportunidad de jugar acá. Sí me toca jugar estoy preparado, la oferta me convenció en seguida, fue algo que no dudé y este es un desafío que trataré de enfrentar de la mejor manera”, agregó.

Por último, Rocca indicó que sabe que en Guatemala la gente de Municipal está enojada por lo que se vivió con su fichaje, pero que eso ya quedó atrás. “Entiendo la molestia, pero las cosas se dieron así, yo no jugaba solo. Lo que prometo es que trataré de dar lo mejor en cada partido y en cada entrenamiento ahora con Real España”.

Ramiro Rocca llega a Honduras luego de anotar 25 goles en un año con Municipal, de estos 20 fueron en el Apertura 2020 con lo que le bastó para ser el goleador del certamen y quedar a dos tantos del récord de torneos cortos de aquella nación.