La oferta que rechazó Marathón por Kervin Arriaga

Luego de una gran temporada, Kervin Arriaga fue a buscado por un club sudamericano y Marathón descartó la propuesta.

Uno de los jugadores más destacados durante la temporada pasada en la liga de Honduras fue Kervin Arriaga. El centrocampista de Marathón demostró un gran nivel con tan solo 23 años y todo indicaba que iba a emigrar en este mercado de pases. Pese al interés de diferentes clubes, el catracho seguirá en los Verdes.

El presidente del conjunto hondureño, Orinson Amaya, habló sobre la supuesta oferta por parte del Celtic de Escocia y hasta reveló que lo contactaron de un club uruguayo para quedarse con el mediocampista. Ninguna de las dos opciones avanzó por diferentes motivos y confirmó que la joya continuará en el club.

"Lo del Celtic era un simple interés, Emilio (Izaguirre) le recomendó a ese equipo que lo siguieran en los Juegos Olímpicos, pero lamentablemente no lo convocaron y eso nos afectó a nosotros como equipo porque no tuvo minutos con la selección. Nunca se habló de cifras, si hubo una opción de la MLS. Yo le digo a Kervin que tiene que seguir trabajando", explicó dirigente.

Y contó la oferta que rechazó de un equipo uruguayo: "Lo de Rentistas no era favorable para el jugador y el club, porque al futbolista tenemos que valorarlo y no era algo que vale la pena, entonces desistimos en esa opción. Querían un préstamo y eso no era conveniente para el jugador".

Para finalizar la entrevista con Diario Diez, Amaya dejó la puerta abierta a una negociación con un club estadounidense que por poco no pudo cerrar el fichaje de Arriaga: "El que estaba interesado de la MLS era el Austin FC, ese equipo estaba interesado, pero no se pudo concretar".