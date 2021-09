Evans Chinonso: es nigeriano, juega en Guatemala y es famoso en TikTok

El futbolista de Plataneros La Blanca, Evans Chinoso, se destaca por su carisma en las redes sociales.

La segunda categoría de Guatemala nos da una historia excéntrica y muy divertida. Evans Chinonso Ikpeoha es un futbolista nacido en Nigeria que tiene 27 años y recientemente llegó a los Plataneros La Blanca. Ya respondió con goles, pero su mayor virtud no estaría enfocada 100% en el fútbol.

El africano es un exitoso tiktoker que cuenta con más de 280 mil seguidores y 2.7 millones de me gustas. La mayoría de sus videos son de humor en los que se lo ve bailando o parodiando diferentes situaciones. Tiene un carisma increíble y ya lo apodaron el "Chino Evans" en las redes sociales.

“Todo empezó durante la cuarentena. Todos en la casa estaban con su teléfono, porque no podías salir, no podías hacer nada. Entonces, mi hermanito estaba en TikTok y yo le pregunté qué era eso. Me contó y al principio lo vi y no me gustó. Al siguiente día mi hermanito me dijo ‘sabes que eres muy chistoso, haz un video, te harás famoso’. Hicimos un video y ¡wow, no lo podía creer!”, declaró en una entrevista con ESPN Digital.

Y agregó: “Lo tomé en serio porque al tener seguidores tienes que estar bien activo, subiendo videos y subiendo más videos. Estoy entrenando, juego partidos, y a veces los del equipo me regañan. Creo que volveré a subir videos cuando termine el torneo. Eso esperan mis seguidores, hace mucha falta”.

Evans abandonó su país cuando tenía 13 años debido a que su padre se ganó la lotería y se mudó a Estados Unidos. Su pasión siempre fue el fútbol y debutó profesionalmente en el Fuerte San Francisco de la Segunda División de El Salvador. Luego regresó a EEUU hasta que recibió esta propuesta de los Planteros.

Para finalizar, Chinonso contó un poco de sus elecciones: “Quería conocer el fútbol de Guatemala y acá estoy. Soy una persona de retos, yo no busco cosas fáciles en la vida. Estuve en El Salvador y hay gente que dice que son países pequeños, pero a mi me gusta mucho Centroamérica y le tengo mucho amor a estar región”.