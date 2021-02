¿Se retira Emilio Izaguirre?

Mientras negocia su salida de Motagua, Emilio Izaguirre analiza diferentes opciones para su carrera.

Siguen los conflictos por la situación actual de Emilio Izaguirre en Motagua. El experimentado defensor no es tenido en cuenta por Diego Vázquez y su futuro es muy incierto. A esta falta de continuidad hay que sumarle que el entrenador acusó al mundialista de no presentarse a entrenar por no ser titular.

Debido a todo esto, el jugador de 34 años está analizando como seguirá su carrera en el futuro cercano. El lateral todavía tiene contrato vigente con las Águilas Azules por una temporada más, pero ya sabe que no contará con minutos mientras continúe el estratega argentino en el banquillo de suplentes.

Con el arribo de Elmer Güity, los directivos de Motagua analizaron la posibilidad de ceder al defensor a Vida. El futbolista fue determinante con su postera y le aclaró a la dirigencia que se niega a ser cedido a algún club de menor importancia y prefiere retirarse. Es más, está opción es la que va ganando más lugar en los últimos días.

Emilio Izaguirre espera poder llegar a un acuerdo para desvincularse y poder convertirse en agente libre. Ya con la ficha en su poder analizará ofertas y verá si sigue en actividad o pone fin a una exitosa carrera. Por el momento, no tuvo ninguna oferta formal ni de equipos hondureños ni del exterior.

Los próximos días serán claves para ver cuál será el futuro de este histórico defensor. El defensa siempre aclaró que su sueño era retirarse vistiendo la camiseta de Motagua, pero la situación actual hace que no pueda irse por la puerta grande. Todavía sigue la oportunidad vigente de pasar a Olimpia, como el contó en una entrevista hace semanas atrás.